12月15日（月）よる9時より日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」2時間SPには、ムロツヨシ、山下智久が登場！来年、芸能生活30周年を迎える山下は「しゃべくり」初登場。「日本にいるの？」と、海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々！原田泰造と意外な「サウナ話」も。今回は、山下の青春の原点、出身地である千葉・船橋での思い出を深掘り。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語り、同級生からも「山下は