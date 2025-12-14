北朝鮮による拉致被害者で2002年に帰国した地村保志さん（70）が14日、福井市内で開かれた拉致問題の早期解決を求める集会で講演し、「政府が動かないと何も進展しない。実務者協議などを通じ一日も早く解決してほしい」と訴えた。講演で地村さんは、自身が高齢になり体力的な衰えを感じていると明かしたほか、帰国できていない他の被害者も高齢化が進んでいることを踏まえ「救うには時間がない」と強調した。拉致問題が進展