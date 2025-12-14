■全国の15日（月）の天気低気圧が急速に発達しながら北海道の東を北上する見込みです。北海道では広く雪が降り、大雪や猛ふぶきとなるでしょう。15日夕方までの24時間予想降雪量は、オホーツク海側で80センチ、太平洋側東部と日本海側北部で60センチ、太平洋側西部と日本海側南部で50センチとなっていて、北海道では40メートルの最大瞬間風速が予想されています。車両が埋まるほどの大きな吹きだまりや、車の運転が困難になるほど