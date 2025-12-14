女優の志田こはく（21）が14日、都内で「志田こはく2026年カレンダー」（トライエックス）発売イベントを行った。ブルーのワンピース姿で登場した志田。衣装のポイントを問われると「少し横が肌見えしてまして、ちょっと大人らしく着てみました」と照れた表情を見せた。カレンダーは今年の夏に都内のスタジオで撮影。お気に入りは祖父母の家で飼っているポメラニアン2匹との3ショットで「私の念願のカットでもあったので、2