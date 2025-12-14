カンナギマロが、初のオリジナル曲「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」をImgramox Musicより2026年1月14日にリリースすることを発表した。11月29日に、神奈川・横浜ReNYで開催されたカンナギマロのワンマンライブで初披露された楽曲で、ボカロP・Ponchi♪による書き下ろし。今回配信リリースが決まった「ワンちゃんで終わんな、ネコちゃんになれ」は、カンナギマロ自身が作詞を手がけ、“女の子は振り回されるよりも、振り