エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１４日、岩手・金ケ崎町で小学４〜６年生６０人を対象とした無料の野球教室「『岩手から世界へ』菊池雄星野球教室」を行った。野球教室を行うのは「数十年ぶり」という雄星。３４歳になって久々に行ったことについては「未来を作るのは子供たち。僕も父親になって子供への接し方、子供たちに対する思いに変化が出てきた。子供たちにものを送るとか、何かを渡すとかではなくて、触れあう。