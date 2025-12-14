宝塚歌劇団を来年２月２２日付で退団する雪組トップ娘役・夢白（ゆめしろ）あやが１４日、兵庫・宝塚大劇場での雪組公演千秋楽でサヨナラショーを行った。９年目での集大成となる夢白。サヨナラショーでは「ベルサイユのばら―『フェルゼン編』―」（２４年）より「王妃、その罪の先に」を濃紺色のロングドレス姿で銀橋で熱唱。客席おりでしっとり歌い上げる場面もあった。トップスター・朝美絢（あさみ・じゅん）とは「仮面の