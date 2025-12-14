テレビドラマなどで活躍する子役の永尾柚乃さん(9)が、冬休みを前にした子供たちの不審者対策について、名古屋駅で呼びかけました。永尾柚乃さんは14日、愛知県警の竹村賢二生活安全部長から「一日防犯少年団長」に委嘱されました。冬休みを前に、笹島小学校の5年生10人と名古屋駅でイベントに参加し、「ついていかない」「大声で助けを呼ぶ」といった連れ去り防止の合言葉「つみきおに」を紹介し、不審者対策を呼びかけまし