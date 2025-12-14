ニコラス・ホルト（36）が、西部劇映画に出演してみたいという。最近クリント・イーストウッド監督作『陪審員2番』で主演を務めたニコラス、撮影期間中に1992年の『許されざる者』を含むクリントの西部劇作品をいくつか観たそうだ。 【写真】美人妻と笑顔の２ショット 『続・夕陽のガンマン』『荒野の用心棒』といったクリントが出演した名作を再鑑賞後、西部劇出演の意欲を燃やしているというニコラス、サウジアラビ