「この番号が憧れであり続け、セレッソでプレーしたいって思わせなきゃダメ」元日本代表FW柿谷曜一朗氏の引退試合「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI ーLAST MAGICー」が12月14日、ヨドコウ桜スタジアムで行われ、セレッソ大阪OBらで構成された「OSAKA PINK」が4-3で勝利した。この試合では柿谷氏のほか、森島寛晃氏、香川真司、乾貴士、清武弘嗣の歴代の背番号8が全員、8番を背負って出場。現在も8番を着ける香川は「ホワイ