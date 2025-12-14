アメリカンフットボールのライスボウルトーナメント準決勝の残り１試合が１４日、神奈川・ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕで行われ、オービックが東京ガスに３５―９で快勝し、来年１月３日の日本選手権ライスボウル（東京ドーム・読売新聞社後援）への進出を決めた。オービックのライスボウル出場は、学生と社会人の対戦だった２０２１年大会以来５年ぶりとなり、社会人同士で争う現行方式では初めて。１