タレントのマツコ・デラックス（53）が、14日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。CMで共演した俳優の大変化に驚いた。この日は子役としても活躍した俳優の寺田心（17）が出演。これまでの芸能人生を振り返り、プライベートな話にも踏み込んだ。明石家さんまとの初共演は「7歳」という寺田。かわいすぎる子役としてもお茶の間をとりこにした。現在は17歳で高校2年生。「色々、成長したのね」と