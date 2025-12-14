¿·À±¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë2½µ´Ö¡£¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë2ºÐ½÷²¦·èÄêÀï¤Îºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦G?¤Ï¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Å¾Þ¥¦¥£¥Ê¡¼ÉÔºß¤ÇÂçº®Àï¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Áö¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæµþ2ºÐS¡¦G?¤ÇÀË¤·¤¯¤â2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡£Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2026Ç¯ÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤Ø¤ÈÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¤Ï¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¤ËÂ³¤­¡¢2025Ç¯¤ÎG?2¾¡ÌÜ¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï10ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Î