NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の最終回を記念したパブリックビューイング＆トークショーが14日、都内で行われた。この日午後8時から最終話（47話）が放送される。イベントには染谷将太（喜多川歌麿役）、中村蒼（次郎兵衛役）、風間俊介（鶴屋喜右衛門役）、高橋克実（駿河屋市右衛門役）が登壇した。中村は気になるシーンとして、蔦屋重三郎役の主演横浜流星が踊るところを上げた。「すごい炎天下で大変だった。僕