ちなみにクルマメーカーのロールス・ロイスとは別ロールス・ロイスは2025年12月8日、新型レオパルト2戦車である「レオパルト2A8」のエンジンを供給する大口受注をKNDSから獲得したと発表しました。【画像】で、でけえ！ これがレオパルト2のエンジンです今回発注を受けたエンジンは、これから量産され、ドイツ、リトアニア、スウェーデン、オランダ、チェコなどに配備されるレオパルト2A8に搭載される予定で300基以上の「MTU M