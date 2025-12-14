13日、岐阜県白川村の山で「バックカントリー」中に遭難した男性2人が14日、救助されました。2人とも健康状態に問題はないということです。岐阜県警山岳警備隊に救助されたのは、名古屋市に住む25歳の男性2人で、白川村の野谷荘司山で13日に遭難し、「道に迷って動けなくなった」と自ら通報していました。2人は14日午前10時半ごろに発見され、山岳警備隊とともに自力で下山していて、雪山で一晩を明かしたもののケガは