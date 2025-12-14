マーリンズとの1年契約で合意した報じられたクリストファー・モレル(C)Getty Images争奪戦を制したのはマーリンズだった。マーリンズの球団公式サイトは現地時間12月12日、レイズからフリーエージェント（FA）となっていたクリストファー・モレルとの1年契約に合意したと、関係者の話として伝えた。【動画】外野手が一歩も動けず…カブス時代のモレルの超特大弾を見るモレルの名前は日本のメディアでも報じられたばかりだった