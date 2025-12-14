俳優の志田こはく（21）が14日、東京・ブックファースト新宿店で2026年版カレンダー発売イベントを開催した。【写真】“鬼カワイイ”笑顔を見せる志田こはく志田はスーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の11月30日放送の第40話に、飲酒が発覚したことにより降板した今森茉耶（19）が演じていた一河角乃／ゴジュウユニコーン役として出演。好演し、代役とは思えない