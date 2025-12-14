気象台は、午後6時16分に、暴風警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表 14日18:16時点福島県の海上では、15日未明から15日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■いわき市□暴風警報【発表】15日未明から15日朝にかけて警戒