BL東京―埼玉後半、PGを決める埼玉・山沢拓＝味スタラグビーのNTTリーグワン1部第1節最終日は14日、東京・味の素スタジアムなどで行われ、4季ぶりの優勝を目指す埼玉が3連覇を狙うBL東京に46―0で快勝し、白星発進した。フッカー坂手のトライ、SO山沢拓のPGなどで前半を33―0で折り返し、後半もリードを広げた。昨季のレギュラーシーズン4位でプレーオフに初進出した静岡は横浜を39―27で下した。