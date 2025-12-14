気象台は、午後6時14分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・奥尻町に発表 14日18:14時点檜山地方では、15日未明から15日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥尻町□暴風警報【発表】15日未明から15日明け方にかけて警戒風向北・陸上最大風速20m/s