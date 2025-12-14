【ハノイ＝竹内駿平】中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題で、フィリピン国防省は１２日、「中国の行動に深い懸念を抱いている」との声明を発表した。声明では、「ルールに基づく秩序の維持が急務だ」と訴え、「フィリピンは、威嚇や挑発ではなく、透明性や国際法順守を選択する日本などの同志国と連帯する」と強調した。