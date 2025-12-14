元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。PL学園3年時に初めてプロ野球の遊撃手の動きを間近で見た立浪和義氏が漏らした衝撃的な感想を明かした。渡部が「立浪さんが高校3年生のとき、プロ野球の試合を観にいて“プロのショートって大したことないんだ”って言ったの本当ですか？」と聞いた。この手の話、多くは尾ひれが付いた大げさな“伝説”だが…。片