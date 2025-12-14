男性が心のなかでイメージする「女子の部屋」には、さまざまなかわいらしいアイテムがひしめいているようです。具体的には、どんなものが置いてあると好印象なのでしょうか？そこで今回は、10代から20代の独身男性214名に聞いたアンケートを参考に、「彼女の部屋にあってほしい『女子力の高いアイテム』９パターン」をご紹介します。【１】部屋に入った瞬間にいい匂いがする「ルームフレグランス」「自分が『女子の部屋』にいる