女優の志田こはくが１４日、都内で「志田こはく２０２６年カレンダー」（トライエックス刊、税込３５２０円）の発売イペントに登場した。完成品を見た志田は「去年よりも素に近い。ヘアメイクもナチュラルに仕上げていただいて、でも衣装はポップでカジュアル。自分らしさが詰まったカレンダーになっています」とアピール。お気に入りは５、６月の２匹のポメラニアンとのカットで「念願のカットでもあったので、２匹ともかわ