◆プレミアリーグ第１６節リバプール２―０ブライトン（１３日、英国・リバプール・アンフィールド）ブライトン所属の日本代表ＭＦ三笘薫が、１２月１３日にアウェーで行われたリバプールとのリーグ戦に後半１９分から出場。２―０の劣勢を追いかける展開の中、後半アディショナルタイムの８分を含めて３４分間をプレー。９月２７日に行われたチェルシー戦で左足首を負傷して以来の復帰を果たした。来年６月開幕のＷ杯北中米大