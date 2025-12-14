広島の新井貴浩監督が１４日、現役ドラフトで楽天から獲得した辰見鴻之介内野手について「彼のような存在は、戦っていく上で必要。すごく楽しみにしている」と、加入を歓迎した。育成入団から２度の支配下昇格を繰り返し、１軍出場は２試合のみ。今季も１軍出場はなかったが、イースタンで断トツの３１盗塁をマークした。指揮官は「成功率も高いし、１８９打席で２割８分、打っている。いろんなところを守れるし、すごく楽しみ