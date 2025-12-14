日本馬と激闘を繰り広げた香港最強馬にＳＮＳでは驚がくの声があがっている。１４日に香港・シャティン競馬場で開催された香港カップ（芝２０００メートル）は、日本からベラジオオペラとローシャムパークの２頭が出走したが、主戦のジェームズ・マクドナルド騎手とコンビを組んだ地元王者ロマンチックウォリアー（セン７歳、Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）が勝利。再び日本馬を蹴散らし４連覇を達成した同馬に、Ｘ（旧ツイ