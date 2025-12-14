「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、ライト級王者の細川一颯が２戦２勝だった超新星、賢民を判定５−０で下した。１回は一進一退の攻防が繰り広げられたが、２回からは打撃で細川が有効打を重ねて徐々に主導権を握った。最後まで細川がプレッシャーをかけ続けて、そのまま押し切った