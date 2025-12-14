「椿賞争奪戦・Ｇ３」（１４日、伊東）深谷知広（３５）＝静岡・９６期・Ｓ１＝が、最終２角３番手からのまくりを決めて１着。１５年１２月以来２回目の伊東記念優勝。Ｇ３は３月名古屋以来２４回目。２着には深谷マークの簗田一輝（静岡）、３着には清水裕友（山口）が入った。また９Ｒで行われたレインボーカップチャレンジファイナルは伊藤涼介（２４）＝広島・１２７期＝が優勝した。深谷が今年の最終戦を優勝で締めくく