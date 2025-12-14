気象庁＝東京都港区急速に発達する低気圧の影響で、北海道、東北、北陸では、15日も天気が大荒れとなる見通しだ。気象庁は暴風や暴風雪、高波に警戒するよう呼びかけている。北海道は大雪による交通障害の恐れがあり、高潮への厳重な警戒も必要となる。気象庁によると、三陸沖にある前線を伴った低気圧が、急速に発達しながら北海道付近を通り、千島列島近海に進む。秋田沖の別の低気圧も、急速に発達しながら東北に進むとみら