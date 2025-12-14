アメリカ東部ロードアイランド州の大学で銃撃があり、11人が死傷しました。犯人は現在も逃走中です。地元当局の発表によりますと、13日午後4時過ぎ、ロードアイランド州にあるブラウン大学の構内で銃撃があり、大学生2人が死亡、9人がけがをしました。当局は、容疑者を「黒い服装の男」と発表していますが、確保されておらず、現場近くを歩く人物の映像を公開して情報提供を呼びかけています。現場はキャンパスの中にある建物で、