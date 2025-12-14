三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」が１７日に最終回を迎える。豪華キャストの出演も話題を呼んだが、１１月２６日放送の第９話でサプライズ登場したトップ俳優にも驚きの声が多数上がった。ジャズ喫茶「テンペスト」で久部三成（菅田将暉）に声をかけたのは、久部が尊敬してやまない蜷川幸雄だった。帽子をとった瞬間、カツラ姿の俳優にＳＮＳ上は「ビックリすぎた！！