小学生を対象にしたソフトボールと野球の教室が岡山市北区で開かれました。 【写真を見る】平林金属とシティライト岡山の選手によるソフトボール・野球教室「スポーツで地域活性を」 子どもたち約200人が平林金属男子・女子ソフトボール部の選手から指導を受けました。 教室は、子どもたちに夢を与え、スポーツを通して地域を活性化しようと始まったもので今回で18回目です。子どもたちは、世界