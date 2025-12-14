◆NTTリーグワン3部戸田22―27ルリーロ福岡（14日、群馬・アースケア敷島サッカー・ラグビー場）リーグワン3部で昨季最下位（6位）のルリーロ福岡が同5位の戸田に逆転勝利を収め、参入2季目で初となる開幕戦白星を飾った。後半7分に13―22と9点のビハインドを負ったが、同12分にFB前田土芽が自身2本目のトライ。ゴールも成功して20―22とすると、同24分に素早いリスタートからWTBアマナキ・リサラのトライで逆転した（ゴー