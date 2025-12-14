滋賀県で１４日に行われた全国中学生駅伝で、前橋市の木瀬中学校が初出場で初優勝を果たしました。 ６区間１８キロで行われた全国中学生駅伝の男子。初出場の木瀬は、３区の日根が区間４位の走りで首位に立つと、４区の高田、５区の大澤がともに区間賞の走りを見せます６区の髙橋もトップを譲らず５７分１秒でフィニッシュ。２位と３０秒以上の差をつけた木瀬は初出場で初優勝を果たしました。 木瀬・渡辺監督は「メンバ&#