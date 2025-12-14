プロ野球ＢＣリーグの群馬ダイヤモンドペガサスは、来シーズン新たに入団する選手の会見を行い、新戦力の９人が意気込みを語りました。 今シーズン４年ぶり６回目のリーグ優勝を果たした群馬ダイヤモンドペガサス。就任２年目の高橋雅裕監督をはじめ今シーズン就任した岡島秀樹投手コーチ、新たに兼任コーチに就任した薗雄斗投手ら首脳陣一丸となって来シーズンも連覇を目指しま