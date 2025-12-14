ラグビーリーグワンの２部が開幕し、日野レッドドルフィンズは１４日、太田市で開幕戦に臨みました。 日野レッドドルフィンズは、太田市に主力工場を持つ日野自動車のラグビーチームです。今シーズンから太田市を第二の活動拠点「セカンダリーホストエリア」として戦います。太田市で開幕戦が開かれるのは３年連続で、九州電力キューデンヴォルテックスと戦いました。 日野は前半９分