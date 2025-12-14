ことしも残すところあと２週間あまりとなりました。玉村町の神社では初詣に備えて巫女の研修会が開かれ、学生たちが参拝客を迎える作法や心構えを学びました。 巫女の研修会には高校生や大学生など約５０人が参加しました。玉村八幡宮では参拝客でにぎわう新年に奉仕する巫女を募集するとともに学生たちに神社や日本の伝統文化に親しみを持ってもらおうと毎年研修会を開いています。 １４日は寒空の下、研修が行われ白衣に緋色の