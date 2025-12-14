さまざまな仕事を体験し、子どもたちに働くことの楽しさを知ってもらおうと渋川市でイベントが開かれました。 このイベントは子どもたちにさまざまな仕事に触れてもらうことで地元企業への関心を高めてもらおうと、渋川市内の企業や市民で組織された団体が開いたものです。 ２回目となった１４日には、市内に事業所がある１９の企業や団体が出展し、約１０００人の親子が訪れました。 市内の大工や建築業組合による「大工体験」