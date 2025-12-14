小学生から高校生までが参加するジュニアゴルフ大会が高崎市で開かれ、約１６０人が熱戦を繰り広げました。 この大会は大型ゴルフ用品専門店の有賀園ゴルフが毎年開いているもので、ことしで１０回目です。 大会には、県内外の小学生から高校生までの男女約１６０人が参加し、６つの部門に分かれて競い合いました。選手たちは、力強いショットや正確なパットなど披露しハイレベルな戦いを繰り広げていました。 大会の結果、６人