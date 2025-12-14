¡ÖÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤ÎÀ¼¡ÖSTU48¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºçÈþÍ¥(Miyu)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£À°·ÁÁ°¸å¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Î½ñ¤­½Ð¤·¤Ç¡¢18ºÐ¤È23ºÐ¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï ¡Ö²á¿©¤«¤é-10kg¥À¥¤¥¨¥Ã¥È ¡¢ÃÇ¿©¢ªË½¿©¢ªÃÇ¿©¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò¤ä¤á¤ë ¡¢Åü¼ÁÀ©¸Â¡¢»é¼ÁÀ©¸Â¤Ê¤ÉÌµÍý¤Ê¤³¤È¼­¤á¤ë...¡×¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö5Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ