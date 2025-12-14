年末の年越しそばを前に、出石そばなどで知られる兵庫県豊岡市では、そば打ちを体験するイベントが開かれました。子どもたちが石臼を回して、そばの実を挽いていきます。豊岡市の「クリーンパーク北但」で毎年１２月に行われている年越しそば打ち体験。里山を活用した環境学習の一環として、今年で１０年目を迎えます。地元や近隣地域から親子連れなどが参加。できた生地をゆっくり丁寧に切ってそばを完成させます。自分たち