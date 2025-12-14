＜Hitachi 3Tours Championship最終日（一日競技）◇14日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞JLPGA（国内女子）、JGTO（国内男子）、PGA（国内シニア）によるツアー対抗戦。午前の1stステージは悪天候で中止となり、1つのボールを交互に打つフォアサム形式で行われた2stステージで16ポイントを積み上げたJLPGAが3年連続の“国内最強ツアー”に輝いた。【写真】MVPを獲得して誇らしげな菅楓華メンバーは今季の年間女王に輝いた佐