１２月１５日（月）の近畿地方は、冬らしい天気と寒さとなるでしょう。昼間も空気が冷たく感じられそうです。弱いながら冬型の気圧配置が続き、上空の寒気の影響を受けて、北部は午前を中心に冷たい雨が降ったりやんだりで、山地では雪の降る所がありそうです。中部と南部は晴れたり曇ったりの所が多くなり、北の地域ほどにわか雨やにわか雪の所がありそうです。朝の最低気温は前日より低く、４〜９℃くらいの予想です。暖