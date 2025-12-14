戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。戦時中、日本軍の命令で殺処分されたゾウが熊本にいました。その事実は絵本などで伝えられてきましたが、80年の時を経て新たに「映像」が見つかりました。熊本市の県立美術館に運び込まれたのは、ゾウの下あごの骨。かつての熊本動物園で戦時中に殺処分された「エリー」のものです。今年、戦後80年の節目に開催された企画展では、エリーを題材にした絵本「ごめんねメリー」の原画も