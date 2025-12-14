有馬記念（28日、中山）に出走を予定していたライラック（牝6＝相沢）は、14日に発表された特別登録で優先出走となるファン投票上位10頭に入れず（11番目）、出走馬決定賞金順では21番目（フルゲート16頭）となるため出走は難しくなった。