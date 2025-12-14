あすの天気です。西高東低の冬型の気圧配置となり、北日本から西日本の日本海側の地域では、雪が降るでしょう。特に北日本や北陸の山沿いなどでは大雪となり、風も強まるため、冬の嵐となるところもありそうです。一方で太平洋側の地域は高気圧に覆われ、多少雲があっても、おおむね晴れる見込みです。気温です。北海道では、けさよりも大幅に気温が高くなりそうです。最高気温は、晴れる地域では10℃を少し上回り、この時季らしい