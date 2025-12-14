12月12日、新潟県庁で会見を開いたのは、福島第一原発事故の影響でふるさとを離れた避難者からなる原発避難者の会のメンバーです。【原発避難者の会大賀あや子さん】「友達とお別れして避難して、寂しい思いを乗り越えてやっと大人になった。もう二度と、あんな思いを誰にもさせたくない」会見に先立ち、県に提出した申し入れ書では、避難者の声に耳を傾け、柏崎刈羽原発の再稼働に同意しないよう求めています。【原発避難