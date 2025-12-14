気象台は、午後6時12分に、大雪警報を士別市、名寄市、上川町、下川町、美深町、音威子府村、中川町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】北海道・士別市、名寄市、上川町、下川町、美深町、音威子府村などに発表 14日18:12時点上川地方では、15日未明から15日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□なだれ注意報15日にかけて注意■士別市□大雪警報【発表】積雪15日未明から15